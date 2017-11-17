Alanya'da Organize Suç Örgütü Operasyonunda 14 Tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde başsavcılık koordinesinde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü, tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' suçlarıyla ilgli başlattığı soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım'da operasyon düzenledi. Başsavcı Yasin Emre'nin koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda E.A., B.Z., A.T., F.A., A.A., M.K., A.I., H.Y., S.Y., N.S., S.K., D.Y., A.Ç., E.A. ve E.R. adreslerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 14'ü ise yaklaşık 20 saat süren sorgularının ardından tutuklandı.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, savcılığın adli soruşturmayı titizlikle yürüttüğü ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarla ilgili kamu davası açılması yönünde çalışma başlatıldığı belirtildi.



- Antalya