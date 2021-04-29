Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
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Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede

İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Ankara ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen işletmeler ve yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ev ile 2 iş yeri olmak üzere toplam 8 noktaya baskın düzenledi. Baskında iddaa bayi sahibi olduğu öğrenilen R.G.K. ile Ş.E., İ.S., A.F.A., N.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal, 9 kök Hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 ABD Doları, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 defter ele geçirildi. Baskınlar sırasında yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişinin hakkında ise 11 bin 877 TL'den 47 bin 525 TL'ye kadar idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.S. karakoldaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yasal bahis işyerinde kaçak bahis oynattı. Diğer yandan iş yerleri sahibi R.G.K.'nın yasal iddaa bayisi işlettiği ve burada kaçak iddia oynattığı belirtildi.

Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
Son dakika haberi... Alanya'da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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