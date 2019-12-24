Alanya'da okul ve camilere bank ve piknik masası

24.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:48

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki 9 mahallede okul ve camilere 19 bank ve 18 piknik masası desteğinde bulundu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim kurulları ve dini mekanların eksikliklerini gidermeye devam ediyor. Okul ve camilerin alt yapı ve fiziki eksikliklerini tamamlayan, çevre düzenlemelerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bank taleplerini de geri çevirmiyor. Alanya Hizmet Birimi, talepte bulunan mahallelerin okul ve cami bahçelerine 18 piknik masası ve 19 bank koydu. Demirtaş, Türktaş, Çıplaklı, Yalçı, Elikesik, Toslak, Payallar, Konaklı ve İmamlı mahallelerindeki okul ve camilerin bank ve piknik masası talepleri yerine getirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA