Alanya'da Noel Pazarı kuruldu

07.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:08

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yabancılar tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Noel Pazarı kuruldu. Pazarda tezgah açan yerleşik yabancılar yeni yılı kutlarken, geliri engelliler yararına kullanılmak üzere ülkelerine özgü yiyecek, içecek ve eşyaları satışa sundu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'nce, belediye binası arkasında kurulan pazarda, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ve ilçedeki yabancıların kurduğu ülke dernekleri kendi ülkelerinin yiyecek ve içeceklerinin yanı sıra kültürel öğeler, kıyafetler ve hediyelik eşyaları stantlarda sattı. Satılan ürünlerin tüm gelirleri ise engelliler yararına harcanacak. Pazar yerinde kurulan sahnede çeşitli ülkelerden grupların yeni yıl şarkıları söylediği, ülkelerine özgü dans gösteri sunduğu alana 14 metrelik Noel ağacı dikildi. Birçok Noel etkinliğinin de yapıldığı pazara yerli halk da ilgi gösterdi.

'BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE'Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nın 10'uncu yılı olduğunu söyledi. Yerleşik yabancılara 'Yeni Alanyalılar' dediklerini belirten Karaoğlu, "Güzel bir havada 122 farklı ülke temsilcileriyle, yeni Alanyalılarla bir araya geldik. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir arada barış ve huzur içerisinde bir pazarı kutluyoruz. Bu pazar Türkiye ve Alanya için önemli. Sadece Alanya başarıyor" dedi.'NOEL'İ KUTLARKEN ENGELLİLERE DE DESTEK OLUNUYOR'Noel pazarının amacının kaynaşma ve yardımlaşma olduğunu anlatan Karaoğlu, "Alanya'daki yerleşik yabancılar Noel'ini kutlarken, aynı zamanda Alanya'da yaşayan engelli vatandaşlara da destek oluyor. Engelli bireylerin engelsiz bir şekilde hayat sürmelerine vesile olmak istiyoruz. Burada satılan ürünlerin tüm geliri Alanya'daki engelliler derneğine bağışlanıyor. Her türlü katkımız, bu engelli vatandaşlarımızı biraz da olsa mutlu ediyorsa bizi de mutlu ediyor. Dünyada örnek bir şehir varsa o da Alanya'dır. Burada yaşayan insanlar huzur, güven ve sağlıklı bir şekilde Alanya'nın oksijenini teneffüs edebiliyor" diye konuştu.DÜNYAYA BARIŞ DERSİNoel Pazarı'nda Filistin'den gelip stant açan Filistin Derneği Başkanı Mohammad Fataji de 2 yıldır stant açtıklarını belirterek, Alanya'yı ve Türkiye'yi sevdiklerini, birlikte dostça yaşamanın en büyük örneği olan Alanya'nın tüm dünyaya barış hakkında ders verdiğini söyledi.

Yaklaşık 40 bin yerleşik yabancının yaşadığı Alanya'da kurulan Noel pazarı 2 gün boyunca açık kalacak.

Kaynak: DHA