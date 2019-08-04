Alanya'da nemden bunalan sahile koştu

HAVA sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüzde 70 nem oranı bunalttı. Yerli- yabancı tatilciler, serinlemek için sahilleri doldurdu.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, plajları doldurdu. Yerli- yabancı tatilciler, Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra başta olmak üzere sahillerde şemsiye açacak yer bırakmadı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulmasına yüksek nem de eklenince tatilciler, denizde serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler ise güneşlenmeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca artarak, devam edeceğini belirtti.



Kaynak: DHA