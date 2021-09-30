Alanya'da mutfak kısmı çöken evdeki kişi yaralandı - Haberler
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Alanya'da mutfak kısmı çöken evdeki kişi yaralandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da mutfak kısmı çöken evdeki kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında mutfak kısmı çöken evdeki iki kişiden biri yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında mutfak kısmı çöken evdeki iki kişiden biri yaralandı.

Sapadere Mahallesi Nebiler mevkisinde iki kişinin bulunduğu tadilatta olan taş evin mutfak kısmı çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, Alanya AKUT, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Duvar taşlarının altında kalarak yaralanan Yusuf Könter, vatandaşlar tarafından çıkarılırken Ali Könter olayı yara almadan atlattı.

112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf Könter'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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