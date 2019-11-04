Alanya'da motosikletin lastiği patlayan sürücü yaralandı

04.11.2019 12:49

Antalya'nın Alanya ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Olay, dün saat 05.30 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya yönüne ilerleyen plakası belirtilmeyen Emir Ç.'nin (18) idaresindeki motosiklet arka lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yola savrulurken asfalt zemine düşen Emir Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Emir Ç.'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA