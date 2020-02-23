Alanya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Alanya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

23.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:30
Alanya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

'nın ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

Sugözü Mahallesi'nde 19 Şubat'ta park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili Alanya İlçe Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. şehir merkezinde plakasız motosiklet kullanırken yakalandı.

M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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