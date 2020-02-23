Alanya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.
Sugözü Mahallesi'nde 19 Şubat'ta park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. şehir merkezinde plakasız motosiklet kullanırken yakalandı.
M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.