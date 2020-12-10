Alanya'da motosiklet hırsızlığı iddiası
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 7 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 7 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'da 3 Aralık'ta Mahmutlar Mahallesi'nde, 5 Aralık'ta Konaklı Mahallesi'nde ve 7 Aralık'ta İncekum Mahallesi'nde park halindeki motosikletlerin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosiklet hırsızlığına karıştığını belirledikleri B.K.'yı (21) Manavgat ilçesindeki adresinde yakaladı.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt