Alanya'da mağazada hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan Rus kadın serbest bırakıldı
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Alanya'da mağazada hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan Rus kadın serbest bırakıldı

Alanya'da mağazada hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan Rus kadın serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus asıllı kadın, bir mağazada başkasına ait çantayı çaldığı iddiasıyla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus asıllı kadın, bir mağazada başkasına ait çantayı çaldığı iddiasıyla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir mağazada içinde cep telefonu, kredi kartı ve 500 liranın bulunduğu çantanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerin ardından kimliği belirlenen Rus uyruklu S.K. (67), aynı mahalledeki evinde jandarma tarafından yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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