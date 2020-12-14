Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza

14.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:36

Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 114 kişiye toplam 287 bin 318 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 114 kişiye toplam 287 bin 318 TL cezai işlem uygulandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirilmesinin ardından Cuma günü 21.00'dan Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında, sokağa çıkmak kısıtlandı. Kısıtlama kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı.

Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 29 kişiye toplam 80 bin 318 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma kurallara uymayan 85 kişiye ceza kesti

Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 85 kişiye toplam 207 bin TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 114 kişiye 287 bin 318 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza
Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza
Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza
Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza
Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza
Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza
Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza
Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

İlgili Haberler

Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza
Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza
Kocaeli'nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ceza yağdı
Kocaeli'nde pandemi kurallarına uymayan 258 kişiye ceza yağdı
Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi cezalandırıldı
Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi cezalandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ersun Yanal Çağdaş Atan Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Adana Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:48:43. #1.14#
title