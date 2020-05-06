Alanya'da kumar oynayan 28 kişiye 99 bin 225 TL ceza

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ihbar üzerine bir villaya baskın düzenleyen polis, 28 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ve kumar oynamak suçlarından toplam 99 bin 225 TL para cezası uyguladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ihbar üzerine bir villaya baskın düzenleyen polis, 28 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ve kumar oynamak suçlarından toplam 99 bin 225 TL para cezası uyguladı.

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri üç katlı villada kumar oynandığı ihbar üzerine harekete geçti. Y.D.'ye ait villaya yapılan baskında 28 kişi yakalandı. Baskında, kumar oynamada kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yazboz kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüphelilere 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 88 bin 200 TL, içlerinden kumar oynayan 9 kişiye de ayrıca 1225'er TL olmak üzere toplam 11 bin 25 TL idari para cezası uyguladı. 28 kişiye toplamda 99 bin 225 TL para cezası yazıldı.

Ayrıca kumar oynanmasına yer temin eden Y.D. hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA