Alanya'da kumar oynanan apartman dairesine baskın: 8 gözaltı
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Jandarma, Alanya, 3. Sayfa

Alanya'da kumar oynanan apartman dairesine baskın: 8 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan apartman dairesine baskın düzenledi.

02.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:20
Alanya'da kumar oynanan apartman dairesine baskın: 8 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 8 bin 575 TL ceza kesilirken, kumar oynatan kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek Oba Mahallesi'ndeki apartman dairesinde kumar oynandığını tespit etti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese dün saat 23.30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında kumar oynattığı iddia edilen A.B. ile kumar oynayan T.D., T.S., M.A., Y.B., M.Ç., R.G. ve A.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan 76 deste iskambil kağıdı, 10 adet okey ıstakası, çok sayıda okey taşları ile poker pulları ve 320 TL ele geçirildi.

Kumar oynayanlara ceza yağdı

Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 8 bin 575 TL ceza kesildi. Kumar oynatan kişinin hakkında ise 3 bin 150 TL idare para cezası uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından da karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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