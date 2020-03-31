Alanya'da kumar baskını: 17 gözaltı
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Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Alanya'da kumar baskını: 17 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından bir villaya yapılan baskında, kumar oynadığı iddia edilen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası kesilirken, kumar oynatan 5 kişinin hakkında ise adli işlem başlatıldı.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
Alanya'da kumar baskını: 17 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından bir villaya yapılan baskında, kumar oynadığı iddia edilen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası kesilirken, kumar oynatan 5 kişinin hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Dün saat 23.00 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumarda kullanıldığı belirtilen masa üzerinde okey takımları, oyun pulları, kumar parası olarak değerlendirilen bir miktar ve çok sayıda deste iskambil kağıdı ele geçirdi. Kumar oynadığı iddia edilen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulanırken, 5 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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