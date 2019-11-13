Alanya'da kumar baskını

13.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:24

Antalya'nın Alanya ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 3 kişi ve kahvehane sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.



Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumarda kullanıldığı belirtilen masa üzerinde 380 TL ve 2 deste iskambil kağıdına el koydu. Kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten para cezası uygulandı. İş yeri sahibinin hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA