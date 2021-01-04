Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 187 kişiye ceza kesildi

Alanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 187 kişiye 534 bin 697 lira ceza uygulandı.

Alanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 187 kişiye 534 bin 697 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında denetim yaptı.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 187 kişiye 534 bin 697 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt