- Alanya'da korona virüs denetimi
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- Alanya'da korona virüs denetimi

18.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:05

- Alanya'da korona virüs denetimi Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

- Alanya'da korona virüs denetimi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Kaymakam Fatih Ükrmezer'in de katıldığı denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ilçede korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor. Şekerhane Mahallesi Alaiye Caddesi üzerinde yapılan denetimlere ise Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı da katıldı. Denetimlerde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Denetimlerde Kaymakam Ürkmezer, işletmelerin almış oldukları önlemleri yerinde denetleyerek, korona virüsle mücadelede ile maske takılması konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

- Alanya'da korona virüs denetimi
- Alanya'da korona virüs denetimi
- Alanya'da korona virüs denetimi
- Alanya'da korona virüs denetimi
- Alanya'da korona virüs denetimi
- Alanya'da korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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