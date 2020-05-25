Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde köprüden Kargı Çayı'na devrilen hafif ticari aracın kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
25.05.2020 00:41 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde köprüden Kargı Çayı'na devrilen hafif ticari aracın kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Nursel Yıldız (39) yönetimindeki 07 NLK 65 plakalı hafif ticari araç, Türkler Mahallesi Deliktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak Ali Çavuşoğlu Köprüsü'nden Kargı Çayı'na devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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