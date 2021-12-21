Alanya'da köpeğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolunda ilerleyen A.K. yönetimindeki 48 E 3152 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, otomobilin çarptığı köpek telef oldu.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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