Alanya'da köpeğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Alanya'da köpeğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Alanya'da köpeğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolunda ilerleyen A.K. yönetimindeki 48 E 3152 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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