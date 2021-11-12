Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı - Haberler
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Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

AA - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan Rus kadın turist, iniş sırasında bir binanın çatısında asılı kaldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan Rus kadın Turist, iniş sırasında bir binanın çatısında asılı kaldı.

Yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den havalanan yamaç paraşütçüsü Anna Levitova (26) iniş yaptığı sırada rüzgarın da etkisiyle kontrolünü kaybetti. Apartmanların arasına doğru iniş yapan paraşüt, 4 katlı bir binanın çatı demirlerine takıldı.

Levitova'yı çatıda asılı halde gören vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdiven uzatarak Levitova'yı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince sağ ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen paraşütçü, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

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