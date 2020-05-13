Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi

Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi
13.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:03

Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazipaşa yönüne ilerleyen Mehmet D.'nin idaresindeki 07 AIR 758 plakalı otomobil, aynı yolda ilerleyen sürücüsü öğrenilmeyen 07 NDM 76 plakalı motosiklete çarpmamak için smanevra yaptı. Manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil yolun sağındaki park halinde bulunun 07 AFF 202 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobilde çarpmanın şiddetiyle öndeki park halinde bulunan 07 N 4428 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına dönerken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazalı araçların çekici yardımıyla bulun yerden alınmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını...
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Hüseyin İnan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Jennifer Lopez
Spor Lionel Messi Loris Karius Nenad Bjelica Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 03:58:14. #1.15#
title