Alanya'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi
Alanya'da kontrolden çıkarak bahçeye giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
18.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:58
Alanya'da kontrolden çıkarak bahçeye giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ömer Avcı idaresindeki 07 N 9517 plakalı otomobil, Oba Mahallesi Müderrisler Sokak'ta ilçe merkezi yönünde seyreden virajı alamayarak bahçeye girdi.
Yan yatan otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Avcı, hastaneye kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA