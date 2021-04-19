Alanya'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
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Alanya'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Alanya'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 20 kişiye toplam 61 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 20 kişiye toplam 61 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 10 kişiye toplam 2] bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Polisten 10 kişiye ceza

Polisin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 10 kişiye toplam 32 bin 50 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 20 kişiye 61 bin 300 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ANTALYA

Alanya'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Alanya'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Alanya'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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