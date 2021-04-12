Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
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Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 45 kişiye toplam 139 bin 950 TL idari para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 45 kişiye toplam 139 bin 950 TL idari para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı.

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 37 kişiye toplam 108 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Polisten 9 kişiye ceza

Polisin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 9 kişiye toplam 31 bin 50 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 45 kişiye 139 bin 950 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ANTALYA

Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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