Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı
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Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

07.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:15
Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 131 kişiye toplam 309 bin 78 TL idari para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 131 kişiye toplam 309 bin 78 TL idari para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 31 kişiye toplam 68 bin 328 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma kurallara uymayan 100 kişiye ceza kesti

Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 100 kişiye toplam 240 bin 750 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 131 kişiye 309 bin 78 TL para cezası uygulandığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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