Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 106 bin TL ceza
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Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 106 bin TL ceza

Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 106 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 32 kişiye toplam 106 bin 350 TL idari para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 32 kişiye toplam 106 bin 350 TL idari para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 26 kişiye toplam 89 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma 6 kişiye ceza kesti

Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 6 kişiye toplam 16 bin 650 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde 32 kişiye toplam 106 bin 350 TL idari para cezası kesildi - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da kısıtlamayı ihlal eden 32 kişiye 106 bin TL ceza - Haberler
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