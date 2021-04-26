Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza

Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske kuralına uymayan 30 kişiye toplamda 96 bin 700 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske kuralına uymayan 30 kişiye toplamda 96 bin 700 TL idari para cezası uyguladı.

Alanya'da korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe günü saat 19.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri sıkı denetimler yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 19 kişiye toplam 65 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma 11 kişiye ceza kesti

Jandarmanın gerçekleştirdiği denetimlerde ise 11 kişiye toplam 31 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 30 kişiye 96 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ANTALYA

Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alanya'da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:25:04. #1.16#

title