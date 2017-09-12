Alanya'da Kış Sporları Okulları Kayıtları Başladı

Alanya Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Kış Spor Okulları kayıtları başladı.



Kış Spor Okulları'nda bu yıl futbol, voleybol, basketbol, tenis, jimnastik, boks, step aerobik, kick- boks, bale ve tekvando olmak üzere toplam 10 branş yer alıyor. Vatandaşlar ilgilendikleri spor dalına çocuklarını 75. Yıl Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırabilecekler.



Yücel'den çocuklara "spor yapın" çağrısı



Gençliğe, eğitime ve spora büyük önem veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sağlıklı yaşam için spor yapmak şart. Gençlerin ve çocukların spor yapması bizim için çok önemli. Bu nedenle yaz-kış düzenlediğimiz değişik spor dallarındaki spor okullarımız bu kış da devam edecek. Her fırsatta çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaları için teşvik ediyoruz" dedi. - ANTALYA