Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı
08.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:00
Alanya'da haklarında 7 yıl 4 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Alanya'da haklarında 7 yıl 4 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında "silahlı yağma" suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası olan H.T, "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl hüküm giyen H.E. ve "hırsızlık" suçundan 7 yıl 4 ay hüküm giyen A.K. adreslerinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, adli makamlara teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt