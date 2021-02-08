Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı
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Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı

08.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:00
Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı

Alanya'da haklarında 7 yıl 4 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Alanya'da haklarında 7 yıl 4 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında "silahlı yağma" suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası olan H.T, "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl hüküm giyen H.E. ve "hırsızlık" suçundan 7 yıl 4 ay hüküm giyen A.K. adreslerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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