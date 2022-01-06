Alanya'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Alanya'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Alanya'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl hüküm giyen İ.T'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü, Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak üzerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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