Alanya'da kesinleşmiş 35 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 35 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 35 yıl 2 ay hüküm giyen H.K'nin, ilçede olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.