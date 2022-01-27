Alanya'da kesinleşmiş 35 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Alanya'da kesinleşmiş 35 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da kesinleşmiş 35 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 35 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 35 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 35 yıl 2 ay hüküm giyen H.K'nin, ilçede olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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