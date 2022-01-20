Alanya'da kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Alanya'da kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı suçtan 26 yıl 9 ay hüküm giyen firari S.D'nin, ilçede olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

Alanya'da kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Alanya'da kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Alanya'da kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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