Alanya'da kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı suçtan 26 yıl 9 ay hüküm giyen firari S.D'nin, ilçede olduğunu tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü adresinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.