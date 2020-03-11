Alanya'da kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Dinek, Güncel

Alanya'da kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

11.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:28
Alanya'da kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Ş'nin (49), Dinek Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Murat Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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