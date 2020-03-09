Alanya'da kedi ve köpekler için otel açıldı
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Alanya, Güncel

Alanya'da kedi ve köpekler için otel açıldı

Kedi köpek otelinden görüntü Açılış kurdelesinin kesilmesi Otelden ve köpeklerden görüntüler Otelin ortağı Çiğdem Yücel'in konuşması Alanya'da kedi ve köpekler için otel açıldı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kedi ve köpeklere yönelik hizmet verecek otel açıldı.

09.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:18
Alanya'da kedi ve köpekler için otel açıldı

Kedi köpek otelinden görüntü

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Otelden ve köpeklerden görüntüler

Otelin ortağı Çiğdem Yücel'in konuşması Alanya'da kedi ve köpekler için otel açıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kedi ve köpeklere yönelik hizmet verecek otel açıldı.

Çiğdem Yücel ve Gürhan Ertekin tarafından Bektaş Mahallesi'nde hizmete sunulan Akkem Kedi-Köpek Oteli'nde, hayvanseverlerin tatile giderken ya da iş nedeniyle şehir dışına çıktıklarında bıraktıkları hayvanlarına hem bakılacak hem de eğitilecek.

Otel açılışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yücel, yaklaşık bir dönümlük alanda kurulan otelde 17 köpek ve 6 kedinin aynı anda kalabileceğini söyledi.

Otelin sadece konaklama için kullanılmadığını vurgulayan Yücel, "İngilizce ve Almanca bilen eğitmenlerle kedi köpeklere temel eğitimler de verilecek. Genel olarak yabancıların rağbet göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Alanya'da kedi ve köpekler için otel açıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Alanya'da kedi ve köpekler için otel açıldı

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