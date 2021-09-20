ALANYA'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI; OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

*- Kaza sonrası yol kenarına savrulup alev alan otomobillerden biri ise küle döndü.

Kaza saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U.'nun (37) kullandığı otomobil iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, şehir merkezine seyir halinde olan K.E.Ç.'nin (45) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle yolun solunda bulunan toprak alana savrulan otomobil bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar sürücü Y.U. ile araçta yolcu olarak bulunan P.Ü. (49) ve H.D.'yi (37) çıkardı. Vatandaşlar daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan P.Ü. ve H.D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan H.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından savcı talimatıyla hatalı sollama yapan Y.U. jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.