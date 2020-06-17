Alanya'da kavgada darbedilen kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde kavgada darbedilen kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavgada darbedilen kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ali Çelik'in (45) çıkan kavgada aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Z.T. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Oba Mahallesi'nde dün sokakta karşılaşan Ali Çelik ve Z.T, iddiaya göre, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T. tarafından darbedilen Çelik ağır yaralanmıştı.

Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Z.T. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA