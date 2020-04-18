Alanya'da kavga ihbarına gittiler meşaleler ve baklavalarla karşılandılar Alanya'da kavga ihbarına gittiler meşaleler ve baklavalarla karşılandılar Kavga ihbarına giden jandarmaya meşaleli karşılama Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, mahallelinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Alanya'da kavga ihbarına gittiler meşaleler ve baklavalarla karşılandılar

Kavga ihbarına giden jandarmaya meşaleli karşılama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, mahallelinin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Mahalleli, ihbara gelen ekipleri alkışlarla eşliğinde meşale ve tezahüratlarla karşılayarak moral verdi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Uğurkutu (40), Şehitler Haftası münasebetiyle jandarma ekiplerine moral olması için sürpriz bir kutlama yapmak istedi. Durumu mahalleliye de bildiren Uğurkutu Mahmutlar Jandarma Karakolunu arayıp, Mahallesi Mahallesi Yangılı Mezarlığının karşında kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar yapılan yere kısa sürede gelen jandarma ekipleri, gördükleri manzara karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Alkışlarla ve meşalelerle karşılanan jandarma ekiplerinin yanında olduklarını belirten mahalleli "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Mahalledeki bir apartmanda evinlerinin balkonlarına çıkan çok sayıda vatandaş ise alkışlayarak kutlamaya destek verdi. Kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında şaşıran jandarma, mahalle sakinlerine böyle bir kutlama için teşekkür etti. Ayrıca jandarmaya çiçek takdim kutlamada baklava ikramında da bulunuldu.

"Moral olma açısından böyle bir organizasyon planlayarak yaptık"

Kutlama yapan grup adına konuşan Uğurkutu, Şehitler Haftası münasebetiyle jandarma ekiplerine moral olması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Uğurkutu, "Bu içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle özellikle bu süreçte jandarma ve polisimize çok büyük işler düşüyor. Şu an sahada en çok çalışan arkadaşlarımız onlar. Onlara moral olma açısından böyle bir organizasyon planlayarak yaptık. Onlarda çok mutlu oldular. İnşallah içinde bulunduğumuz durumu en kısa sürede atlatırız. Millet olarak bu korona illetinden kurtulmayı umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA