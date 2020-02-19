Alanya'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Alanya'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

19.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:05
Alanya'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, tarafından yakalandı.


'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli E.Y.'nin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin Kızlarpınarı Mahallesi Asri Mezarlık Caddesi üzerindeki bir evde gizlediğini tespit ederek eve baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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