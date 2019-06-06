ALANYA'DA KARDEŞİNİ ÖLDÜREN AĞABEY SİDE'DE YAKALANDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali B.'yi (36) tabancayla öldürdükten kaçan ağabeyi Deniz.B. (55) Side Turizm Merkezi'nde yakalandı.

Alanya çevreyolu üzerinde 28 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Deniz B. ile kardeşi Mehmet Ali B. arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Deniz B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz B. ise olaydan sonra kaçtı.

SİDE'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma yapan polis ve jandarma ekipleri, firari ağabey Deniz B.'nin Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları baskınla Deniz B.'yi Side'de saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Deniz B., Side Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Diğer yandan cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki Deniz B.'nin yanına Mehmet Ali B.'nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B. aksayarak görüntüden çıkıyor.

Kaynak: DHA