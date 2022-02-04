Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı

AA, Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal bölgede kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Rumen milli bisikletçi Tudor Ghotic jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal bölgede kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Rumen milli bisikletçi Tudor Ghotic jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Romanyalı yol bisikletçisi antrenman sırasında kar ve tipi nedeniyle Bayır Mahallesi Takanlar mevkisinde mahsur kaldı.

Ghotic'in ihbarı üzerine, bölgeye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan Rumen bisikletçiyi kurtardı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Jandarma, Alanya, Milli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title