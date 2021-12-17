Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesi Çamlıca Yaylası'nda yola çıkan ve araçları kara saplanan 3 vatandaşı, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesi Çamlıca Yaylası'nda yola çıkan ve araçları kara saplanan 3 vatandaşı, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Akşam saatlerinde Çamlıca Daloğlu Yayla Yolu üzerinde 3 kişinin bir araçta mahsur kaldığı ihbarı ile yola çıkan ekipler, yayla yoluna ulaşıp vatandaşları kurtardı. Ekiplerin yardımı ile araçları kardan kurtulan vatandaşlar Alanya'ya döndü. Ayrıca Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeni ile Çamlıca Daloğlu, Çamlıca Tangur, Keşbeleni, Kozarası, Sülüklü, Kaplanhanı, Özvadi ve Karapınar yaylalarında kapanan yolları açarak yaylada çobanlık yapan vatandaşların da ilçeye ulaşmalarını sağladı.

"Hayvanları ile mahsur kaldılar"

Kar aniden bastırınca koyunları ile mahsur kaldıklarını ve Alanya'ya dönemediklerini belirten vatandaşlar, "Alanya Belediyesi ekipleri Hızır gibi yetiştiler. Hem bizleri hem de hayvanlarımızı kurtardılar" diye konuştular. - ANTALYA

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

'Kız arkadaşıma laf attın' kavgası feci bitti! 21 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

"Kız arkadaşıma laf attın" kavgası feci bitti! 21 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayarak öldürdüler

 Ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title