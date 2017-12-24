Alanya'da Kar Yağışı

Alanya'nın yüksek kesimlerinde, Toros Dağlarının eteklerindeki bazı mahallelerde kar yağışı etkili oldu.





Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kızılcaşehir Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle bazı yollar kapandı. Alanya Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmaları yaptı. Kızılcaşehir Mahallesi'nde kar nedeniyle yolda kalan araçlar, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.





İlk kez bu yolda kar gördüklerini belirten sürücüler, yaklaşık 1 saat mahsur kaldıklarını belirtti.