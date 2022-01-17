Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 41 kişi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 41 kişi kurtarıldı

Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 41 kişi kurtarıldı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kara saplanan araçlarında mahsur kalan 41 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kara saplanan araçlarında mahsur kalan 41 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1500 rakımlı Gökbel Yaylası'na giden yolda bazı araçların kar nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaşan ekipler, kar ve buzla kaplı yolda ilerleyemeyen 11 araçta 41 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçları kurtarılan kişiler, ilçe merkezine döndü.

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Alanya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title