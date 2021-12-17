Alanya'da kar dolayısıyla yayla yolunda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı bir yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı bir yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı.
Alanya Belediyesi ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Çamlıca Yaylası'nda bir araçta 3 kişinin mahsur kalması üzerine çalışma başlattı.
İş makinesi ile başlatılan yol açma çalışmasının ardından 3 kişi, araçlarıyla birlikte kurtarıldı.
Ekipler daha sonra Çamlıca Daloğlu, Çamlıca Tangur, Keşbeleni, Kozarası, Sülüklü, Kaplanhanı, Özvadi ve Karapınar yaylalarında kapanan yolları açarak, yaylada çobanlık yapan vatandaşların ilçeye ulaşmalarını sağladı.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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