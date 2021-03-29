Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi
Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alanya'nın kırsalındaki Üzümlü Mahallesi Ahmet Öldüğü Yaylası yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Eyüp A.'nın kullandığı 07 NNB 08 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler yaptıkları incelemede araçta yaralı olarak bulunan sürücü ile Y.A., R.A., H.A., Eşşe Yılmaz'ı (88) bölgeden çıkarmasının ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürdü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisine alınan ve durumu ağır olan Eşşe Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi savcılığın incelemelerinin ardından morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu
Magazin Esra Erol Jason Statham Burcu Biricik Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 00:12:38. #1.15#
title