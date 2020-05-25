Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
25.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:24

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Musa Gürkan'ın (42) kullandığı 07 HKG plakalı kamyonet, Cindi Yaylası'nda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtan çıkarılan kamyonet sürücüsü Gürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette bulunan Mehmet Ali Gürkan ve Nurullah Erdemir ise yaralı olarak Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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