Alanya'da kamyonet köprüden çaya uçtu: 1 ölü
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Alanya'da kamyonet köprüden çaya uçtu: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet köprüden çaya uçtu.

Alanya'da kamyonet köprüden çaya uçtu: 1 ölü
24.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:48

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet köprüden çaya uçtu. Kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Türkler Mahallesi Deliktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. D-400 karayolu istikametine seyir halinde olan Nursel Yıldız'ın (39) kullandığı 07 NLK 65 plakalı kamyonet ile Ali Çavuşoğlu Köprüsü'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç köprünün sağ tarafından Kargı Çayı'na uçtu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kazanın olduğu bölge itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde ters dönen araç içerisindeki Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldız'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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