Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilmeyen 07 ARB 583 plakalı kamyon ile 07 ARG 553 plakalı otomobil, Oba Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun solundan ilerleyen kamyonun karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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Alanya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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