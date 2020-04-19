Alanya'da kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul yakalandı
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Jandarma, Alanya, 3. Sayfa

Alanya'da kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen göletin kenarında kaçak kazı yapan baba-oğul, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

19.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:38
Alanya'da kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen göletin kenarında kaçak kazı yapan baba-oğul, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi Göl mevkisindeki gölet kenarında 2 şüphelinin kamp kurduktan sonra kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirtaş Jandarma Karakoluna bağlı ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, gölet kenarında kaçak kazıya başlayan Yusuf S. ve oğlu Hasan S.'yi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemelerde dedektör, dürbün, kürek, testere ve 2 kazma ele geçirildi. El konulan kazı malzemeleriyle birlikte Demirtaş Jandarma Karakolu'na götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Baba-oğla ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kanunun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 30 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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