Alanya'da Kalorifer Yakıtı Sızan Plaj Temizlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, su drenaj hattından akan kalorifer yakıtının denizde neden olduğu kirlilik temizlendi.



İlçenin mavi bayraklı Kleopatra Plajı'na Alanya Belediyesi Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nun ısıtma sistemindeki arıza nedeniyle akan kalorifer yakıtının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su drenaj hattını temizlerken, Alanya Belediyesi de iş makineleriyle kirlenen plaj kumunu topladı. Çalışmaların ardından plaj eski görünümüne kavuştu.